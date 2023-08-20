خبر لجماهير الهلال السعودي: "نيمار مصاب"

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فاجأ المدرب خورخي خيسوس جماهير الهلال السعودي، حين كشف أن النجم البرازيلي الملتحق حديثا بالفريق، نيمار دا سيلفا، يعاني من إصابة.وقال خيسوس، في المؤتمر الصحافي، عقب مواجهة الهلال والفيحاء لحساب الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين: "سنتحسن هجوميا بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد أن ينضم نيمار للفريق".وأشار إلى أن "نيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيضيف لنا الكثير، إلا أن لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة".وحتى الآن لم تحدد مدة غيابه.وقدّم الهلال السعودي، مساء السبت، نجمه الجديد نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة الرياض.