هداف فولهام الإنكليزي ينتقل إلى الهلال السعودي

أصبح المهاجم الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، أحدث اسم كبير يوقع لفريق الهلال، حسبما أعلن النادي السعودي، الأحد.



ونشر فريق دوري المحترفين السعودي، الذي وقع عقدا مع النجم البرازيلي نيمار، الأسبوع الماضي، صورة على منصة "إكس" (تويتر) سابقا، لمراسم تقديم ميتروفيتش بقميص فريقه الجديد، ومعها تعليق يقول "ميتروفيتش هلالي حتى عام 2026".

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وغاب ميتروفيتش، هداف فولهام في أربعة من المواسم الخمسة الماضية، عن المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف نظيفة أمام برينتفورد، السبت، بعد إصابته في مباراة فولهام الافتتاحية لموسم الدوري الإنكليزي الممتاز ضد إيفرتون الأسبوع الماضي. (الحرة)