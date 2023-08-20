Advertisement

رياضة

هداف فولهام الإنكليزي ينتقل إلى الهلال السعودي

Lebanon 24
20-08-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1099211-638281363344169238.jpg
Doc-P-1099211-638281363344169238.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبح المهاجم الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، أحدث اسم كبير يوقع لفريق الهلال، حسبما أعلن النادي السعودي، الأحد.

ونشر فريق دوري المحترفين السعودي، الذي وقع عقدا مع النجم البرازيلي نيمار، الأسبوع الماضي، صورة على منصة "إكس" (تويتر) سابقا، لمراسم تقديم ميتروفيتش بقميص فريقه الجديد، ومعها تعليق يقول "ميتروفيتش هلالي حتى عام 2026".
Advertisement
 
وغاب ميتروفيتش، هداف فولهام في أربعة من المواسم الخمسة الماضية، عن المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف نظيفة أمام برينتفورد، السبت، بعد إصابته في مباراة فولهام الافتتاحية لموسم الدوري الإنكليزي الممتاز ضد إيفرتون الأسبوع الماضي. (الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:34 | 2023-08-20
08:25 | 2023-08-20
02:55 | 2023-08-20
02:00 | 2023-08-20
00:00 | 2023-08-20
23:00 | 2023-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24