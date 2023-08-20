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رياضة

عبارة على لسان مبابي تحسم الجدل بشأن مستقبله (فيديو)

Lebanon 24
20-08-2023 | 11:00
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يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي حسم الجدل بشأن مستقبله مع فريقه باريس سان جرمان، حيث جاء التأكيد هذه المرة على لسانه.

وكان مبابي قد خرج من حسابات سان جرمان في الجولة التحضيرية مع المدرب لويس إنريكي، قبل أن يعود إلى تشكيلة الفريق، بعد رحيل كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.
 
وأثيرت حينها تكهنات برغبة اللاعب الفرنسي الشاب في تغيير أجواء الدوري الفرنسي وقرب انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

ويوم أمس السبت، عقب تسجيله هدفا في شباك تولوز، ضمن الجولة الثانية من "ليغ 1"، توجه مبابي نحو الجماهير، وصرخ قائلا: "Je reste là, Je reste là"، (سأبقى هنا، سأبقى هنا).
 
وأشارت تقارير إعلامية فرنسية وإسبانية إلى أن تلك العبارة مفادها أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما سيستمر في باريس إلى غاية 2024 على الأقل. (سكاي نيوز عربية)
 
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