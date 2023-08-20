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رياضة
إسبانيا تهزم إنكلترا وتتوج بمونديال السيدات
Lebanon 24
20-08-2023
|
08:25
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توج المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوزه الثمين 1 - صفر على نظيره الإنكليزي يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة، التي أسدل الستار عليها اليوم في أستراليا ونيوزيلندا.
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على استاد "أستراليا" في مدينة سيدني، حسم المنتخب الإسباني المباراة بهدف نظيف سجلته أولجا كارمونا في الدقيقة 29، وأهدرت زميلتها جينيفر هيرموسو ضربة جزاء في الدقيقة 70.
وانضم المنتخب الإسباني إلى السجل الذهبي لمونديال السيدات، وأصبح خامس منتخب يتوج بلقب البطولة على مدار تاريخها. (العربية)
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