البرج يتعادل مع الراسينغ.. ويفقد الصدارة

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أخفق البرج في استعادة صدارة الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم، بعد سقوطه في فخ التعادل مع الراسينغ بيروت 1 – 1، في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في ختام المرحلة الثالثة.وبهذه النتيجة احتفظ النجمة بالصدارة بعد تحقيقه العلامة الكاملة بفوز ثالث على التضامن صور السبت بثلاثية نظيفة.وافتتح مصطفى الشمعة التسجيل للراسينغ في الدقيقة 56 بكرة رأسية تطاول لها من ضربة ركنية نفذت من اليسار، وأخفق الدفاع والحارس علي حلال في التعامل معها، على رغم ان الشمعة لعبها من مسافة غير قريبة من المرمى. وتلا ذلك ضياع في صفوف البرج، الا ان الحارس حلال أنقذ مرماه من هدف ثان.ومنح المهاجم الدولي هلال الحلوة التعادل للبرج في الدقيقة 84. وضغط "الاصفر" بعدها من دون ان يوفق أفراده في هز شباك حارس الراسينغ علي الحاج حسن للمرة الثانية.ورفع البرج رصيده الى سبع نقاط، والراسينغ الى أربع نقاط من فوز في المرحلة الثانية وتعادل اليوم، بعد السقوط افتتاحا أمام العهد بخماسية 1 – 5.وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، تعادل الانصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب 14 مرة، مع شباب الساحل 1 – 1.وتقدم "الزعيم الأخضر" بهدف لحسن معتوق في الشوط الاول بكرة رأسية تطاول اليها اثر تمريرة من نادر مطر من اليسار في الدقيقة 15. وعادل هيثم فاعور لـ"أزرق" الساحل من "بنالتي" في الدقيقة 83 اثر خطأ من يعقوبا على علي الفضل. وسدد فاعور الكرة أرضية الى يمين الحارس نزيه أسعد.ورفع كل من الانصار وشباب الساحل رصيده الى خمس نقاط من فوز وتعادلين.وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، دخل الشباب الغازية متذيل الترتيب سابقا لائحة النقاط، بتعادله مع طرابلس الرياضي 1 – 1.تقدم الغازية عبر كريس ناواتا في الدقيقة العاشرة. وعادل طرابلس عبر ايموجنت جيمس في الدقيقة 93.وهذه النقطة الاولى للغازية، والثانية لطرابلس.