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رياضة

لبنان على منصة التتويج في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز

Lebanon 24
20-08-2023 | 13:19
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حققت بطلة لبنان اللاعبة ليانا بشير زغيب ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز في مصر، حيث شارك أكثر من 12 دولة و 200 لاعبة .

مثّلت ليانا وتمارا معماري نادي Gymnastika بحضور أمين عام الاتحاد اللبناني للجمباز  غسان ماجد ورئيس لجنة الحكام ورئيس نادي جيمنستكا ، ربيع دعبول وأمين سر نادي بادي باور جبيل  ( zero Gravity Gymnastics )المهندس بشير زغيب والمدرب الدولي الدكتور شادي مصطفى.
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