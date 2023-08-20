لبنان على منصة التتويج في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز

حققت بطلة لبنان اللاعبة ليانا بشير زغيب ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز في مصر، حيث شارك أكثر من 12 دولة و 200 لاعبة .



مثّلت ليانا وتمارا معماري نادي Gymnastika بحضور أمين عام الاتحاد اللبناني للجمباز غسان ماجد ورئيس لجنة الحكام ورئيس نادي جيمنستكا ، ربيع دعبول وأمين سر نادي بادي باور جبيل ( zero Gravity Gymnastics )المهندس بشير زغيب والمدرب الدولي الدكتور شادي مصطفى.

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