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رياضة

بعد كسر رقمه.. جيرارد يوجه رسالة لمحمد صلاح من السعودية

Lebanon 24
20-08-2023 | 16:00
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حرص أسطورة ليفربول الإنكليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي الحالي رسالة خاصة إلى زميله السابق في "الريدز" المصري محمد صلاح، بعد تحطيم رقمه القياسي.
 
وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في مباراته أمام ضيفه بورنموث (3-1) التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووصل النجم المصري إلى هدف رقم 187 بقميص ليفربول في مختلف المسابقات، ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين "للريدز".

وتجاوز محمد صلاح رقم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، الذي سجل 186 هدفا بقميص "الريدز" خلال مسيرته الاحترافية معه.

وحرص ستيفن جيرارد، رغم كسر رقمه التاريخي، على تقديم تهنئة زميله السابق محمد صلاح بإنجازه التاريخي، بعد الهدف الذي سجله في شباك بورنموث.

ونشر اسطورة ليفربول صورة من المباراة، وأشار فيها إلى محمد صلاح، بعد تسجيله الهدف، ووضع بجوار اسمه علامة التاج، في إشارة إلى لقبه المعروف "الملك المصري".
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