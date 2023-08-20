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رياضة
تشيلسي يخسر بثلاثية من وست هام
Lebanon 24
20-08-2023
|
23:00
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يواصل ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي البحث عن فوزه الأول بعدما خسر 3-1 أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.
وسجل وست هام بواسطة نايف أكرد وميخائيل أنطونيو، إلى جانب ركلة جزاء قرب النهاية من لوكاس باكيتا، ليحقق الانتصار بعشرة لاعبين بسبب طرد أكرد بعدما تلقى الإنذار الثاني في الشوط الثاني.
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وسجل وست هام أول هدفين بعد تمريرتين حاسمتين من جيمس وارد-براوس لاعب الوسط في ظهوره الأول بعد انتقاله من ساوثامبتون.
وأدرك تشيلسي التعادل 1-1 بتسديدة قوية من كارني تشوكويمكا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28، لكنه أهدر فرصة التقدم عندما أضاع إنزو فرنانديز ركلة جزاء قبل الاستراحة.
وأشرك بوكيتينو لاعبه الجديد موزيس كايسيدو، المنضم في صفقة ضخمة، على أمل إنقاذ الموقف لكنه ارتكب ركلة جزاء قاتلة.
ولدى وست هام أربع نقاط من أول جولتين، مقابل نقطة وحيدة لتشيلسي الذي يستضيف لوتون تاون يوم الجمعة المقبل.
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