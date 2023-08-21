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رياضة

"فرحة لم تكتمل".. بطلة منتخب إسبانيا علمت بوفاة والدها بعد فوزها بالنهائي

Lebanon 24
21-08-2023 | 00:29
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن لاعبة "لاروخا"، أولغا كارمونا، التي وقعت على الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني، علمت أن والدها توفي بعد فوز بلادها 1-صفر على إنكلترا وتتويجه باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.
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وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، قال الاتحاد الإسباني في بيان "يأسف الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشدة لاضطراره الإعلان عن وفاة والد أولغا كارمونا، تلقت اللاعبة النبأ المحزن بعد نهائي كأس العالم".

تابع "نرسل خالص العزاء لأولغا وعائلتها في هذه اللحظات الأليمة. نحبك يا أولغا، أنت في تاريخ كرة القدم الإسبانية"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وحسب ما ذكره الاتحاد الإسباني فإن والد كارمونا كان مريضا وتوفي أثناء سفر والدتها وأقارب آخرين إلى أستراليا لمشاهدة لعبها في النهائي، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول سبب الوفاة، وفق وكالة "بلومبرغ".

وقررت الأسرة الانتظار لما بعد احتفالات اللقب، لإخبار كارمونا بخبر الوفاة.

وعلى موقع "أكس" المعروف سابقا باسم "تويتر"، نشرت كارمونا صورة لها وهي تقبل الميدالية الذهبية، وكتبت "أعلم أنك منحتني القوة لتحقيق شيء فريد، أعلم أنك كنت تشاهدني الليلة وأنك فخور بي، ارقد بسلام يا أبي".
والأحد، توج المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على نظيره الإنكليزي 1-صفر.

وسجلت قائدة منتخب "لاروخا"، أولغا كارمونا، هدف الفوز في الدقيقة 29، فيما أهدرت زميلتها، جنيفير هيرموسو، ركلة جزاء صدتها حارسة "اللبؤات الثلاث"، ماري إيربس، في الدقيقة (70). 

وقبل نبأ وفاة والد كارمونا، قال الاتحاد إنه من المقرر أن تقام الاحتفالات باللقب بعد وصول الفريق إلى مدريد، مساء الاثنين.

ولم يتضح ما إذا كانت الاحتفالات ستستمر كما كان مقررا.
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