بعد فيديو "القُبلة" لرئيس الاتحاد.. ماذا قالت لاعبة منتخب إسبانيا؟

دافعت لاعبة خط الوسط الإسبانية جيني إيرموسو عن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بعد تعرضه لانتقادات بسبب تقبيلها على شفتيها خلال تتويج المنتخب بلقب كأس العالم للسيدات.



وتعرض روبياليس لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احتفاله مع إيرموسو خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا على إنكلترا 1-0 لتحقق اللقب لأول مرة.

وقالت لاعبة خط الوسط عبر بث مباشر على إنستغرام بعد المباراة "لم يعجبني ذلك"، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث.