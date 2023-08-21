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رياضة

بعد فيديو "القُبلة" لرئيس الاتحاد.. ماذا قالت لاعبة منتخب إسبانيا؟

Lebanon 24
21-08-2023 | 01:22
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دافعت لاعبة خط الوسط الإسبانية جيني إيرموسو عن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بعد تعرضه لانتقادات بسبب تقبيلها على شفتيها خلال تتويج المنتخب بلقب كأس العالم للسيدات.

وتعرض روبياليس لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احتفاله مع إيرموسو خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا على إنكلترا 1-0 لتحقق اللقب لأول مرة.
وقالت لاعبة خط الوسط عبر بث مباشر على إنستغرام بعد المباراة "لم يعجبني ذلك"، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث.
 
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وأفادت في وقت لاحق بأن هذه اللحظة نابعة من "تصرف عاطفي طبيعي".

وذكرت إيرموسو في تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني لوكالة فرانس برس: "كان تصرفا عفويا تماما متبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".

وأضافت "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعا كان رائعا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان. لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم".

وأهدرت إيرموسو ركلة جزاء في المباراة لكن إسبانيا صمدت لتفوز بهدف أولغا كارمونا في الشوط الأول.
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