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رياضة
"أردني يمشي على الماء".. صحف العالم تتغنى بالتعمري
Lebanon 24
21-08-2023
|
03:36
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أشادت الصحف العالمية بالمهاجم الأردني موسى التعمري بعد تألقه في فوز فريقه مونبلييه على ليون بمنافسات الدوري الفرنسي، واصفة إياه بـ "ميسي الأردن الذي يستطيع المشي على الماء".
وقاد اللاعب الدولي الأردني فريقه لفوز كبير على مضيفه ليون 4 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة المحلية، وسجل التعمري الهدفين الثاني والثالث.
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ونشرت صحيفة "ليكيب" ذائعة الصيت في فرنسا تقريرا عرفت خلاله اللاعب ووصفته بـ "ميسي الأردن".
وقالت صحيفة "لو فيغارو": التعمري يمشي على الماء، موسى أصاب مدافعي ليون بالدوار، نجح في كل ما حاول فعله، نشاطه مثير للإعجاب.
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