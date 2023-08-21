مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح... هل ينتقل إلى السعوديّة؟

أكد النجم السابق لنادي اتحاد جدة والمنتخب السعودي لكرة القدم محمد نور، استمرار مفاوضات نادي الاتحاد لضم المصري الدولي محمد صلاح من ليفربول هذا الصيف.



وقال محمد نور في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح اتحادي بإذن الله، بنسبة 75 بالمئة سوف ينضم صلاح للاتحاد". (روسيا اليوم)

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