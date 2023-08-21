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رياضة

بافارد من "البايرن" إلى "الإنتر"

Lebanon 24
21-08-2023 | 16:00
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توصّل إنتر وصيف بطل دوري أبطال أوروبا إلى اتفاق مع بايرن ميونخ الألماني لانتقال مدافع الأخير الدولي الفرنسي بنجامان بافارد إلى صفوفه، حسب ما أكد المدير العام للنادي جوزيبي ماروتا.

وقال ماروتا: لن يكون هناك اعلان يوم الاثنين لكن كل شيء على ما يرام. يجب أن يكون اللاعب الذي نبحث عنه قويا وله خبرة وهالة، وبافارد يفي بكافة الشروط".
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وتابع: لقد وضعنا معايير عالية جدا من حيث الانتقالات، نحن طموحون، نريد لاعبين أقوياء، مزيجاً من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة". (العربية)
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