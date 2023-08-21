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رياضة

مانشستر يونايتد يحسم موقفه رسمياً من غرينوود.. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
21-08-2023 | 10:44
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أعلن نادي مانشستر يونايتد عن موقفه النهائي فيما يتعلق بالاتهامات التي نالت من لاعبه ميسون غرينوود في العام الماضي بالاعتداء جنسيًا على صديقته السابقة.

واكد النادي بحسب بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي أن اللاعب ورغم حصوله على البراءة في القضية، إلا أنه لن يستمر في صفوف الشياطين الحمر.
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وكتب النادي في البيان: "بدأنا التحقيقات في شباط بعد إسقاط كافة التهم التي تم توجيهها لغرينوود، ووضعنا في اعتبارنا وجهة نظر الضحية المزعومة ومعايير النادي وجمعنا أكبر قدر ممكن من المعلومات".

وأضاف: "بناءً على ما جمعنا من أدلى وعلى المواد التي انتشرت على الانترنت، نرى أن ميسون لم يرتكب الجرائم التي تم اتهامه بها، ومع ذلك فقد تحمل اللاعب مسؤولية أخطاء أخرى وقع فيها".
 
 
وأكمل: "الكل بما فيهم ميسون يدرك الصعوبات التي تواجه استئناف مسيرته في مانشستر يونايتد، لذلك اتفقنا أن يكمل مسيرته بعيدًا عن أولد ترافورد". (جول)
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