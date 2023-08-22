ميسي وأمهات لاعبي الدوري الأميركي.. لماذا وقعت مواقع عربية في الفخ؟

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تقول مكتبة ماكسويل في منشور على موقعها الإلكتروني، إن الصحافة الساخرة تقدم أخبارا بشكل يجعل القارئ غير المطلع يعتقد أنها حقيقية، لكن الأخبار تحتوي على مبالغات وتهويل يثير الضحك أو الاستغراب لمن يعرف.ويبدو أن عددا من وسائل الإعلام العربية وقعت في فخ موقع أميركي ساخر، نشر تقريرا عن "شكاوى" قالت فيها أمهات لاعبين أميركيين إن وجود ميسي في الدوري يؤثر سلبا على أداء أبنائهن.ونقلت مواقع عربية عن موقع The Onion، أي "البصل" وهو المصدر الوحيد للتقرير، أن والدة أحد اللاعبين اشتكت من أن "ابنها يبكي قبل النوم" لأنه لا يستطيع مجاراة ميسي في الملعب.وتقول أخرى إن ولدها "يرفض الخروج من غرفة تبديل الملابس" إلى الملعب عندما تكون المباراة في مواجهة فريق ميسي.لكن، مرة أخرى، موقع "البصل" موقع ساخر، هدفه من التقرير، قد يكون على ما يبدو، تسليط الضوء على الفارق في الأداء بين ميسي وبقية اللاعبين في الدوري الأميركي.تقول إحدى الأمهات، بزعم الموقع، "هذا ليس عدلا - منذ انضم ميسي إلى فريق ميامي، أصبح النادي لا يُقاوم. ميسي أفضل بكثير من أطفالنا الذي باتوا يشعرون بعدم الرضا عن أنفسهم".تضيف مكتبة ماكسويل إن The Onion تعتبر مصدرا للسخرية والفكاهة، ومع ذلك، لا تزال بعض قصصها تشارك كأخبار حقيقية من جانب أولئك الذين لا يدركون ذلك، وتوصي الجامعة بالتشكيك في أخبار الموقع. (الحرة)