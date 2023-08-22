30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
جماهير ليفربول تصرخ: امنعوا صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء
Lebanon 24
22-08-2023
|
01:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب مشجعو ليفربول الإنكليزي المدرب يورغن كلوب بمنع محمد صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء وإسناد المهمة إلى لاعب آخر بعدما أهدر النجم المصري جزائية جديدة أمام بورنموث في الجولة الماضية من الدوري الإنكليزي الممتاز يوم السبت.
Advertisement
وتأخر ليفربول قبل أن يعادل لويس دياز النتيجة وتقدم بعدها بدقائق صلاح لتنفيذ جزائية تصدى لها الحارس البرازيلي نيتو لكن من حسن حظه عادت له ليسجل الهدف الثاني، قبل أن يحرز ديوغو جوتا الهدف الثالث.
ونقلت صحيفة "دايلي ستار" يوم الاثنين ردود أفعال جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال أحدهم: حان الوقت لمنع صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء.
وأهدر صلاح العام الحالي 3 ركلات جزاء، اثنتان منهما أمام بورنموث وثالثة أمام أرسنال.
وكتب مشجع ثانِ: رجاء كلوب، أبعد صلاح عن ركلات الجزاء، لا أريد أن أعيش سيناريو الموسم الماضي.
وأهدر صلاح ركلتي جزاء في النصف الثاني من الموسم الماضي أمام بورنموث بالذات وأرسنال، إذ خسر الفريق المباراة الأولى وتعادل في الثانية، ما حرمه في نهاية المطاف من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ انتقال النجم المصري إلى النادي الأحمر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجا من الموت وعائلته... صورة ممثل لبنانيّ على فراش المستشفى تُثير قلق جمهوره ما الذي حصل معه؟
Lebanon 24
نجا من الموت وعائلته... صورة ممثل لبنانيّ على فراش المستشفى تُثير قلق جمهوره ما الذي حصل معه؟
05:28 | 2023-08-21
21/08/2023 05:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إليكم ما جرى داخل المطار!
Lebanon 24
بالفيديو.. إليكم ما جرى داخل المطار!
15:35 | 2023-08-21
21/08/2023 03:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المواطنون هربوا من منازلهم... زلزال قويّ ضرب بلدين في الوقت عينه كم بلغت شدّته؟
Lebanon 24
المواطنون هربوا من منازلهم... زلزال قويّ ضرب بلدين في الوقت عينه كم بلغت شدّته؟
08:16 | 2023-08-21
21/08/2023 08:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت جديدة عن تحقيقات جريمة عين الحلوة.. هذا ما سيجري!
Lebanon 24
مُفاجآت جديدة عن تحقيقات جريمة عين الحلوة.. هذا ما سيجري!
03:00 | 2023-08-22
22/08/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:53 | 2023-08-21
21/08/2023 09:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:58 | 2023-08-22
النصر السعودي يضم زميل رونالدو في البرتغال بصفقة ضخمة
03:12 | 2023-08-22
بوادر "صفعة" لريال مدريد؟.. مبابي يتفاوض مع باريس
02:33 | 2023-08-22
تعرّف على "أسرع امرأة في العالم".. من هي شاكاري ريتشاردسون؟
02:10 | 2023-08-22
كرستيانو رونالدو بالزي السعودي.. فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
00:19 | 2023-08-22
ميسي وأمهات لاعبي الدوري الأميركي.. لماذا وقعت مواقع عربية في الفخ؟
23:00 | 2023-08-21
ماتيوس: هاري كين يستحق 100 مليون يورو
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
22/08/2023 12:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
22/08/2023 12:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
22/08/2023 12:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24