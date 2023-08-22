كرستيانو رونالدو بالزي السعودي.. فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه نجم الكرة البرتغالي ومهاجم فريق النصر كريستيانو رونالدو، بالزي التقليدي السعودي، وذلك خلال تجواله برفقة صديقه في شوارع الرياض.

وأثار المقطع إعجاب الكثير من الجماهير الرياضية، وتحديداً جماهير النصر عند مشاهدتهم لكريستيانو، وهو يرتدي الزي السعودي، ما أسهم في نشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويحظى اللاعب البرتغالي بعدد كبير من المحبين والمتابعين من أرجاء العالم، وأطلق عدد من السعوديين جُملاً تعليقاً على المشهد، منها: "عندما يخرج إلى الشارع بزينا الرسمي سينقل صورة إيجابية لكل متابعيه ومحبيه، وعددهم يقدر بمئات الملايين عن هذا البلد وأهله، وما تدرون غداً قد ينتشر الزي السعودي في أوروبا".