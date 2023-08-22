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رياضة

حبيب نورمحمدوف: لم أعتزل لأنني كبرت في السنّ

Lebanon 24
22-08-2023 | 06:29
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تحدث الروسي حبيب نور محمدوف البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة عن لياقته واستعداده لخوض النزالات مجددا.

وقال حبيب: "أعتقد أنه حتى الآن يمكنني التغلب على أي شخص في العالم، أنا لست عجوزا، ينسى الناس لماذا اعتزلت".
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وتابع: "لم أعتزل لأنني كبرت في السن، ولكن لأنني فقدت والدي، ولم أرغب في القتال من دونه". (روسيا اليوم)
 
 
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