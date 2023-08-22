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رياضة

أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور "ليس بصحة جيّدة"

Lebanon 24
22-08-2023 | 11:00
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قال لوثار ماتيوس، نجم المنتخب الألماني السابق، اليوم الثلاثاء إن أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور ليس بصحة جيدة، لكن الأمل قائم في أن تتحسن حالته.

وقال ماتيوس: نحن جميعا نتمنى له الصحة الجيدة، وأن يعود إلى سابق عهده بالمزيد من الطاقة. وبالطبع نتمنى أن يتحسن من جديد. هذه أكبر أمنية. (العربية)
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