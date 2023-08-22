أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور "ليس بصحة جيّدة"

قال لوثار ماتيوس، نجم المنتخب الألماني السابق، اليوم الثلاثاء إن أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور ليس بصحة جيدة، لكن الأمل قائم في أن تتحسن حالته.



وقال ماتيوس: نحن جميعا نتمنى له الصحة الجيدة، وأن يعود إلى سابق عهده بالمزيد من الطاقة. وبالطبع نتمنى أن يتحسن من جديد. هذه أكبر أمنية. (العربية)

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