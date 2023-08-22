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رياضة

"شكوى غريبة" ضدّ ميسي في أميركا!

Lebanon 24
22-08-2023 | 16:00
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تلقت إدارة الدوري الأميركي لكرة القدم شكوى غريبة من عائلات لاعبي الأندية برسائل تنتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي بسبب مهاراته العالية.

وحسب شبكة The Onion فإن دون غاربر مفوض الدوري الأميركي تلقى عشرات المكالمات على مدار الأسابيع الماضية، من أولياء أمور لاعبي الدوري الأميركي، حيث اشتكى هؤلاء من المستوى المرتفع جدا للنجم الأرجنتيني مقارنة مع أبنائهم لاعبي الدوري الأميركي. (روسيا اليوم)
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