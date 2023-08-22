Advertisement

رياضة

لفترة طويلة... تشيلسي يفتقد جهود تشوكويميكا

Lebanon 24
22-08-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1099893-638283162452312897.jpg
Doc-P-1099893-638283162452312897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خضع كارني تشوكويميكا لاعب تشيلسي لعملية جراحية في الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام وست هام يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما والذي سجل أول أهدافه مع تشيلسي في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام وست هام 1 - 3، سيغيب عن الملاعب نحو ستة أسابيع. (العربية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:26 | 2023-08-23
16:00 | 2023-08-22
14:00 | 2023-08-22
11:41 | 2023-08-22
11:00 | 2023-08-22
10:31 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24