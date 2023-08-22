لفترة طويلة... تشيلسي يفتقد جهود تشوكويميكا

خضع كارني تشوكويميكا لاعب تشيلسي لعملية جراحية في الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام وست هام يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما والذي سجل أول أهدافه مع تشيلسي في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام وست هام 1 - 3، سيغيب عن الملاعب نحو ستة أسابيع. (العربية)

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