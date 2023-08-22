غوارديولا يخضع لجراحة عاجلة... من سيتولّى تدريب "مانشستر سيتي" خلال غيابه؟

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، عن خضوع الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق لعملية جراحية في الظهر.وخضع المدرب الإسباني للجراحة في برشلونة على يد الطبيبة ميريا إيلوكا، وسيقضي المدرب فترة التأهيل في المدينة الكتالونية أيضا.وفي غياب غوارديولا سيشرف على تدريب الفريق مساعده خوانما ليلو، وسيتولى قيادة الفريق لحين عودته عقب فترة التوقف الدولي. (سكاي نيوز)