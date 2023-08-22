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رياضة

غوارديولا يخضع لجراحة عاجلة... من سيتولّى تدريب "مانشستر سيتي" خلال غيابه؟

Lebanon 24
22-08-2023 | 14:00
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، عن خضوع الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق لعملية جراحية في الظهر.

وخضع المدرب الإسباني للجراحة في برشلونة على يد الطبيبة ميريا إيلوكا، وسيقضي المدرب فترة التأهيل في المدينة الكتالونية أيضا.
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وفي غياب غوارديولا سيشرف على تدريب الفريق مساعده خوانما ليلو، وسيتولى قيادة الفريق لحين عودته عقب فترة التوقف الدولي. (سكاي نيوز)
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