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رياضة

رغم الثراء الفاحش.. رونالدو يرفض شراء هدية معيّنة لحبيبته جورجينا ما هي وما السبب؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 04:00
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يتفاخر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بحياته الفاخرة، فتارة ينشر صوراً لأسطول سياراته التي لا تُعد ولا تُحصى، وتارة نرى المنازل التي يسكن فيها التي لا تعد منازل اعتيادية، بل قصور لعشرات الغرف وحمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية والملاعب.

لكن رغم الثراء الفاحش، رفض رونالدو رفضاً قاطعاً شراء هدية معينة لحبيبته جورجينا، وهذه حقيقه أعلنتها بنفسها في أحد البرامج التلفزيونية مؤخراً، لتفضح أن رونالدو الذي يتباهى بها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يحجز لها أهم المعالم السياحية في معظم المناسبات، تمنّع عن شراء هدية واحدة ستكلّفه أقل من منشور على انستغرام.

وعندما سئلت جورجينا عن عن صحيات الموضة التي تتبعها وما الهوس الذي لا يمكن التخلّص منه، فقالت إنها تحب حقائب اليد كثيراً، وتمتلك مجموعة تصل الى أكثر من 150 حقيبة، لكن كشفت أنه عندما اقترب عيد ميلادها سألها كريستيانو عن الهدية التي تريدها في هذه المناسبة، فطلبت منه واحدة مثل التي تمتلكها بالفعل لكن بحجم أكبر، فكانت اجابة كريستيانو بالنفي القاطع وأنه لا يريد مساعدتها على هذا النوع من الهوس في الحقائب. (جول)

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