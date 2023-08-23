نيمار يتعرّض لهجوم عنيف بعد انتقاله للسعودية: "جرثومة ومخادع"

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لم تتوقف الانتقادات التي يتعرض لها النجم البرازيلي نيمار جونيور، حتى بعد مغادرته للملاعب الأوروبية وانتقاله لفريق الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.وهاجم بول برايتنر، أسطورة كرة القدم الألمانية ولاعب ريال مدريد السابق قرار نيمار بانتقاله للهلال، وقال خلال برنامج Blickpunkt Sport على قناة BR الألمانية:"شكرا لكم أيها السعوديون على شراء نيمار، أحد أكثر لاعبي كرة القدم مللا في السنوات الأخيرة".وتابع: "هو أحد أعظم لاعبي كرة القدم الذين لا يمارسون سوى التمثيل فقط، أنه جرثومة مخادع للغاية لذلك شكرا جزيلا للسعودية لأننا لم نعد مضطرين إلى تحمله بعد الآن". (روسيا اليوم)