بعد أزمة القبلة... رئيس الاتحاد الإسباني يرفض الاستقالة

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رفض رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس تقديم استقالته على خلفية ما حدث في نهائي كأس العالم للسيدات بكرة القدم، بعد فوز المنتخب الإسباني على منتخب إنكلترا.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن روبياليس لا يخطط لتوديع منصبه طواعية، وسيقدم توضيحات الجمعة القادمة في الجمعية العمومية الاستثنائية التي تم عقدها من قبل الاتحاد الاسباني لمناقشة مستقبله.وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسبانية تنوي من خلال المجلس الأعلى للرياضة (CSD) دراسة قضية نقل أو عدم نقل كل ما حدث إلى المحكمة الإدارية الرياضية (TAD) وهي الهيئة التي يجب أن تقرر من عدمه تنحية أي شخص من نصبه.وحسب التقرير فإن لجنة التنمية المستدامة وصلها ثلاث شكاوى مختلفة ضد لويس روبياليس، وهي الخطوة الأولى لوصول القضية إلى المحكمة، وإذا تم نقل الملف في النهاية، فيمكن لمجلس إدارة لجنة التنمية المستدامة أن يوقف الرئيس الحالي مؤقتا، وهو الظرف الذي عانى منه أنجيل ماريا فيلار أيضا في ذلك الوقت بسبب نشر تغريدة في منتصف حملته الانتخابية، حيث ينص قانون الرياضة الجديد على فرض عقوبات محتملة على القادة بسبب السلوكيات والأفعال سيئة السمعة والعامة، وتتراوح العقوبة بين عامين و15 عاما. (روسيا اليوم)