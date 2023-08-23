Advertisement

رياضة

العلاقة متوتّرة جدّاً... ماذا يحصل بين بنزيما ومدرّب "الإتّحاد" السعوديّ؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1100226-638284039386221698.png
Doc-P-1100226-638284039386221698.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن العلاقة بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ومدربه في نادي اتحاد جدة، نونو سانتو، متوترة بسبب طريقة لعب المدرب البرتغالي.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة السعودية، إن سانتو أوضح أن بنزيما لا يناسب طريقته في اللعب، ولم يطلب التعاقد معه، في الوقت الذي كشف فيه بنزيما للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب البرتغالي.
Advertisement

وطالب بنزيما منحه شارة القيادة، لخبرته الكبيرة في الملاعب، ولكونه نجم الفريق، حسبما فهم اللاعب ذلك، لكن المدرب سانتو رفض هذا الطلب بحجة اختياره البرازيلي رومارينهو، ثم أحمد شراحيلي.

وذكر المصدر أن بنزيما كان قد طلب شارة القيادة أمام زملائه في نادي الاتحاد. (روسيا اليوم)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-08-23
14:00 | 2023-08-23
11:57 | 2023-08-23
11:00 | 2023-08-23
08:00 | 2023-08-23
05:13 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24