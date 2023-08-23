بسبب ما قاله عن رونالدو سابقاً... هل تُغلق السعوديّة الطريق أمام غرينوود؟

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باتت أمام مهاجم "مانشستر يونايتد" السابق ماسون غرينوود خيارات قليلة متاحة في الوقت الراهن لاستئناف مسيرته الملطخة بعطلة إجبارية على وقع الاتهامات التي جرته للمحاكم في الآونة الأخيرة.ويخشى غرينوود، أنه لا يمكنه الانتقال لأي فريق في السعودية بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.ويبحث صاحب الـ21 عاما عن فريق جديد له بعد قرار مانشستر بفسخ عقده، بسبب حالة الرفض التام لعودته مرة أخرى للشياطين الحمر، رغم إسقاط كل التهم الموجهة له بالتعدي على صديقته ومحاولة اغتصابها.وكشفت صحيفة "ذا صن" أن وجود غرينوود في أندية الدوري الإنكليزي أصبح مرفوضا، لذلك ظهر دوري روشن السعودي ضمن الوجهات المحتملة لإنقاذ مسيرته بسبب الطفرة المميزة التي تعيشها البطولة.ولكن هذا الطريق يبدو مغلقا كذلك بسبب رونالدو نجم النصر الحالي، حيث سبق أن قال غرينوود بشكل صريح إن مسيرة البرتغالي "ماتت". (روسيا اليوم)