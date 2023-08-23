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رياضة
لاعبة التنس الشهيرة تستقبل مولودتها الجديدة.. هذا اسمها (صور)
Lebanon 24
23-08-2023
|
16:00
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رحبت لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز (41) عامًا وزوجها رجل الأعمال أليكسيس أوهانيان (40) عامًا بطفلتهما الثانية، التي أطلقا عليها اسم "أديرا ريفر".
ونشر أليكسيس عبر حسابه في "إنستغرام" مجموعة صور عائلية ترحيبًا بالمولودة الجديدة، بينها لقطة لردة فعل ابنته الكبرى "اوليمبيا" ذات الـ6 أعوام، عندما رأت شقيقتها الصغرى للمرة الأولى.
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المصدر: فوشيا
رياضة
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