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رياضة

قاد فريقه للفوز على سينسيناتي.. ميسي يقترب من إحراز ثاني لقب بقميص إنتر ميامي

Lebanon 24
24-08-2023 | 01:48
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يبعد ليونيل ميسي مباراة واحدة عن مساعدة إنتر ميامي على الفوز بثاني لقب كبير له منذ وصوله إلى الولايات المتحدة، بعد فوزه بركلات الترجيح على مضيفه إف سي سينسيناتي في الدور قبل النهائي لكأس أميركا المفتوحة بعد التعادل 3-3 الأربعاء.
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وظلت مسيرة ميسي الخالية من الهزائم مع ميامي سليمة خلال ثماني مباريات، بعد أربعة أيام من مساعدته ميامي على هزيمة ناشفيل بركلات الترجيح في نهائي كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.

وكان لقب كأس الدوريات أول لقب كبير لميامي منذ دخوله الدوري الأميركي لكرة القدم في عام 2020.

وسيلعب النادي  في 27 أيلول ضد الفائز في مباراة الدور قبل النهائي الأربعاء بين هيوستن دينامو وريال سولت ليك. 
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