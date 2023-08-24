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رياضة

أنشيلوتي يضع حدا لمسلسل مبابي مع ريال مدريد

Lebanon 24
24-08-2023 | 14:00
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حسم مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الجدل المثار حول إمكانية تعاقد فريقه مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد مبابي (24 عاما) مع باريس سان جيرمان مع نهاية صيف عام 2024، ولكنه يعد أحد أبرز الأهداف الواضحة لريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
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وعن إمكانية إبرام ريال مديد صفقات جديدة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي، قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه وسيلتا فيغو المقررة غدا الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني: "بنسبة 100 بالمئة لن يكون هناك أي تعاقدات جديدة أخرى هذا الصيف، لقد انتهى الأمر" وهو ما يعني أن مبابي لن ينضم لريال مدريد هذا الصيف.

ولم يقدم ريال مدريد أي عرض رسمي لمبابي حتى الآن كما أن اللاعب صرح في أكثر من مرة بأنه يريد إكمال عقده الحالي مع سان جيرمان. (روسيا اليوم) 
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