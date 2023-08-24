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رياضة

رسمياً.. النصر السعودي يضم لابورت من مان سيتي

Lebanon 24
24-08-2023 | 23:00
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أعلن نادي النصر السعودي، يوم الخميس، تعاقده مع المدافع الإسباني ايمريك لابورت المتوّج مع مانشستر سيتي بلقبي أوروبا وإنكلترا حتى عام 2026، لينضم إلى قافلة النجوم الجدد مع حامل لقب بطولة الأندية العربية في كرة القدم.
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ونشر النصر مقطع فيديو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه لابورت (29 عاماً) وهو يقول "هيا يا شباب، انه أمر سهل جداً، لابورت هنا"، فيما أشارت تقارير صحفية إلى انفاق فريق العاصمة 27.5 مليون يورو (نحو 30 مليون دولار) لضم لابورت.

ووَدَّعَ لابورت فريقه مانشستر سيتي في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأها بلقطات من لحظات توقيعه عقد انضمامه إلى سيتي في كانون الثاني 2018 قادماً من أتلتيك بلباو، وتضمنت مشاهد من تدخلاته الدفاعية وأهدافه واحتفالاته بالألقاب، مرفقاً إياها برسالة وداعية.
 
وقال الفرنسي الأصل "أعزائي الـسيتيزينس، أردت اليوم أن أشارككم قصة (...) لقد دامت لخمسة أعوام ونصف لا تنسى. الكثير من الذكريات التي سأبقيها على الدوام في قلبي".
 
 وتوجه لابورت بالشكر الى "جميع من جعل هذه الرحلة ممكنة (...) كان شرف ومن دواعي سروري أن أرتدي هذه الألوان (اللونان الأزرق والأصفر)، وآمل أن تتذكروني بطريقة جيدة..".
 
وتابع "أشكركم مرة أخرى على كل شيء. أتمنى لكم حظاً سعيداً في المستقبل وسأتابعكم دائماً يا رفاق. حتى نلتقي مجدداً".
 
 
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