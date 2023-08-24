بعد أن أعطى موافقته على الانتقال.. عرض خيالي من اتحاد جدة لضم صلاح

تستهدف المملكة العربية السعودية استقطاب نجم جديد لدوري روشن للمحترفين لكرة القدم، من خلال ضم نادي اتحاد جدة للمصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول.



وبعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في كانون الثاني الماضي، ثم التحق به نجوم آخرون هذا الصيف على غرار الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، ومواطنه، نغولو كانتي، المنضمين لنادي اتحاد جدة، والبرازيلي نيمار المنضم للهلال، والجزائري رياض محرز المنتقل للأهلي، يبدو أن الدور جاء على صلاح.

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وأكدت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، في وقت سابق يوم الخميس، أن صلاح أبدى موافقته على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة، مضيفة أن حسم الصفقة يتوقف على التوصل لاتفاق مع ليفربول.

ومن جانبها، كشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم النجم المصري.



وأكدت الشبكة، نقلا عن تقارير إيطالية، أن اتحاد جدة مصمم على التعاقد مع صلاح، رغم نفي وكيله رامي عباس شائعات رحيله عن ليفربول هذا الصيف.



وأضافت أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم صلاح، منها 100 مليون يورو لنادي ليفربول للموافقة على رحيل نجمه المصري بينما يحصل صلاح على 200 مليون يورو خلال ثلاثة مواسم.



ونوهت الشبكة إلى أن إصرار اتحاد جدة وإيمانه بضم صلاح هذا الصيف، هو ما يفسر على الأرجح استغناءه مؤخرا عن لاعبه جوتا الذي سيغادر مكانه كلاعب إضافي ضمن الفريق السعودي.



وأوضحت أنه من غير المؤكد أن يسمح مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب برحيل صلاح لاسيما وأن عقده يمتد حتى 2025. (روسيا اليوم)