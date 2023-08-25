بشكل غير متوقع.. وفاة نجم المصارعة الشهير عن عمر 36 عاما!

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في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، توفي نجم المصارعة وبطل "WWE"، براي وايت، عن عمر يناهز 36 عاما، بعد أن أمضى عدة أشهر بعيدا عن الحلبة.وتم الإعلان عن وفاة المصارع الشهير، الذي يعتبر واحدا من أكثر العقول إبداعا في مصارعة المحترفين، من قبل المصارع الأميركي "تريبل إتش".وقال على حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو WWE، مايك روتوندا، الذي أبلغني بالخبر المأساوي الذي يفيد بوفاة ويندهام روتوندا - المعروف أيضا باسم براي وايت - بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم".وأضاف: "أفكارنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت". ولم يتم ذكر سبب الوفاة.من جهتها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن آخر ظهور لروتوندا كان في شباط الماضي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من "مرض يهدد حياته"، ولم يحصل على إذن للعودة إلى الحلبة.وأبرزت أن براي وايت أصيب بنوبة قلبية نتيجة لمشاكل قلبية أخرى ناجمة عن فيروس كورونا.وانضم براي وايت إلى "WWE" في عام 2009، وفاز بخمس بطولات عالمية طوال مسيرته المهنية.(سكاي نيوز)