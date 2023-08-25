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رياضة

بالفيديو: اشتباك بالأيدي بين لاعبين بالدوري السعودي.. والمعلّق يتدخّل: "عيب انتو صحاب"

Lebanon 24
25-08-2023 | 02:25
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اشتبك لاعبون من فريق الرائد بالأيدي، خلال المباراة التي جمعت فريقهما مع الهلال أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وخلال مجريات اللقاء الذي انتهي بفوز الهلال برباعية نظيفة، اشتبك الجزائري، أمير سعيود لاعب الرائد، مع زميله بالفريق محمد الدوسري.
 
 
وبحسب ما أظهره مقطع فيديو، أمسك الثنائي بأيادي بعضهما البعض، وتبادلا لكمات خفيفة في الوجه والصدر، ما دفع معلق اللقاء للقول "عيب أنتوا صحاب وفي فرقة واحدة"، دون تحديد سبب الاشتباك.
 
 
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وذكر موقع "النهار" الجزائري، أن الدوسري وجه "انتقادات واستفسارات لفظية"، لزميله سعيود، الأمر الذي لم يتحمله الجزائري ودفعه بالأيدي خلال فترة نهاية الشوط الأول. (الحرة)
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