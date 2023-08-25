بالفيديو: اشتباك بالأيدي بين لاعبين بالدوري السعودي.. والمعلّق يتدخّل: "عيب انتو صحاب"

اشتبك لاعبون من فريق الرائد بالأيدي، خلال المباراة التي جمعت فريقهما مع الهلال أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.



وخلال مجريات اللقاء الذي انتهي بفوز الهلال برباعية نظيفة، اشتبك الجزائري، أمير سعيود لاعب الرائد، مع زميله بالفريق محمد الدوسري.

وبحسب ما أظهره مقطع فيديو، أمسك الثنائي بأيادي بعضهما البعض، وتبادلا لكمات خفيفة في الوجه والصدر، ما دفع معلق اللقاء للقول "عيب أنتوا صحاب وفي فرقة واحدة"، دون تحديد سبب الاشتباك.