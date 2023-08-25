Advertisement

رياضة

"ليفربول": محمد صلاح ليس للبيع

Lebanon 24
25-08-2023 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1100868-638285631519171696.jpg
Doc-P-1100868-638285631519171696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يصر نادي ليفربول الإنكليزي على أن المصري محمد صلاح ليس للبيع هذا الصيف، على الرغم من الاهتمام المتجدد من نادي اتحاد جدة السعودي.

وكانت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" قد ذكرت في وقت سابق أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.
Advertisement

لكن ليفربول عازم على الحفاظ على صلاح، الذي يتبقى عامين على العقد الذي وقعه الصيف الماضي، والذي يجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخه، بحسب ما ذكرت الصحف الإنكليزية. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:10 | 2023-08-25
02:30 | 2023-08-25
02:27 | 2023-08-25
02:25 | 2023-08-25
00:13 | 2023-08-25
23:00 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24