"ليفربول": محمد صلاح ليس للبيع

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يصر نادي ليفربول الإنكليزي على أن المصري محمد صلاح ليس للبيع هذا الصيف، على الرغم من الاهتمام المتجدد من نادي اتحاد جدة السعودي.وكانت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" قد ذكرت في وقت سابق أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.لكن ليفربول عازم على الحفاظ على صلاح، الذي يتبقى عامين على العقد الذي وقعه الصيف الماضي، والذي يجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخه، بحسب ما ذكرت الصحف الإنكليزية. (سكاي نيوز)