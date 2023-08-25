30
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"ليفربول": محمد صلاح ليس للبيع
Lebanon 24
25-08-2023
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
يصر نادي ليفربول الإنكليزي على أن المصري محمد صلاح ليس للبيع هذا الصيف، على الرغم من الاهتمام المتجدد من نادي اتحاد جدة السعودي.
وكانت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" قد ذكرت في وقت سابق أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.
Advertisement
لكن ليفربول عازم على الحفاظ على صلاح، الذي يتبقى عامين على العقد الذي وقعه الصيف الماضي، والذي يجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخه، بحسب ما ذكرت الصحف الإنكليزية. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
Lebanon 24
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
13:04 | 2023-08-24
24/08/2023 01:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
07:31 | 2023-08-24
24/08/2023 07:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-08-24
24/08/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن مسلسل "كريستال"... باميلا الكيك أمضت نهارها قرب حوض السباحة شاهدوا الصور
Lebanon 24
بعيداً عن مسلسل "كريستال"... باميلا الكيك أمضت نهارها قرب حوض السباحة شاهدوا الصور
14:42 | 2023-08-24
24/08/2023 02:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
12:29 | 2023-08-24
24/08/2023 12:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:10 | 2023-08-25
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: لن أستقيل... والقبلة كانت متبادلة
02:30 | 2023-08-25
سلّة لبنان تبدأ اليوم مشوار "المونديال" بمواجهة لاتفيا.. و"المستحيل منّو لبناني"
02:27 | 2023-08-25
بشكل غير متوقع.. وفاة نجم المصارعة الشهير عن عمر 36 عاما!
02:25 | 2023-08-25
بالفيديو: اشتباك بالأيدي بين لاعبين بالدوري السعودي.. والمعلّق يتدخّل: "عيب انتو صحاب"
00:13 | 2023-08-25
بعد ظهوره بالزي السعودي في شوارع الرياض.. تحية لرونالدو بالعربية تشعل مواقع التواصل (فيديو)
23:00 | 2023-08-24
رسمياً.. النصر السعودي يضم لابورت من مان سيتي
فيديو
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
25/08/2023 14:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
25/08/2023 14:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
25/08/2023 14:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24