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رياضة
من أصول عربيّة وشارك مع الجيش الأميركيّ في حرب العراق وأفغانستان.. من هو الحارس الشخصي لميسي؟
Lebanon 24
25-08-2023
|
08:00
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هوية الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي، الذي أصبح حديث الجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد التعاقد مع ميسي، كلفت إدارة نادي إنتر ميامي وبالتحديد من المالك خورخي ماس وشريكه ديفيد بيكهام ياسين تشويكو كحارس لتوفير الحماية الشخصية لبطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.
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وخطف الحارس الشخصي لميسي الأضواء بعد ظهوره يرافق ميسي كظله حتى من على خطوط الملعب أثناء المباريات في الملاعب الأميركية، كما يتواجد معه في حافلة الفريق وفي غرف تبديل الملابس أو في التنزه بالأماكن العامة.
ياسين تشويكو من أصول تونسية، وهو جندي سابق في البحرية الأميركية اختاره بيكهام بعناية تامة، من أجل مهمة توفير الحماية الشخصية لميسي.
تشويكو كان أحد عناصر الجيش الأميركي الذي شارك في الحرب على العراق وأفغانستان، ولديه خبرة كبيرة في فنون الدفاع عن النفس، إذ يتقن رياضات التايكواندو والملاكمة.
وعلى الصعيد الرياضي شارك تشويكو في العديد من نزالات الفنون القتالية المختلطة.
ويملك تشويكو حسابا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ويتابعه عليه ما يقرب من 125 ألف متابع، وينشر عليه باستمرار صورا ومقاطع فيديو من تدريباته وكذلك النزالات التي خاضها سابقا. (روسيا اليوم)
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