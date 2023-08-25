Advertisement

رياضة

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: لن أستقيل... والقبلة كانت متبادلة

Lebanon 24
25-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1100907-638285695651229226.jpg
Doc-P-1100907-638285695651229226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، إنه لن يستقيل من منصبه، على خلفية تقبيل لاعبة المنتخب الإسباني جيني إيرموسو، خلال مراسم التتويج بكأس العالم للسيدات.

وذكر روبياليس، خلال افتتاح الجمعية العمومية للهيئة الكروية في مدريد: "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل، سأستمر حتى النهاية"، مضيفا أنه سيقاتل في المحكمة للدفاع عن اسمه.
Advertisement

وتابع: "هل ستكون قبلة سريعة بالتراضي كافية لإخراجي من هنا؟".

وزعم روبياليس بأن القبلة كانت "متبادلة وعفوية وتوافقية"، مشددا على أنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادا إلى منصبه.

واتهم رئيس الاتحاد الإسباني للكرة وسائل إعلام ومسؤولين "باغتياله اجتماعيا". (سكاي نيوز)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-08-25
08:00 | 2023-08-25
07:39 | 2023-08-25
07:18 | 2023-08-25
05:23 | 2023-08-25
02:30 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24