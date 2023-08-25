رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: لن أستقيل... والقبلة كانت متبادلة

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قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، إنه لن يستقيل من منصبه، على خلفية تقبيل لاعبة المنتخب الإسباني جيني إيرموسو، خلال مراسم التتويج بكأس العالم للسيدات.وذكر روبياليس، خلال افتتاح الجمعية العمومية للهيئة الكروية في مدريد: "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل، سأستمر حتى النهاية"، مضيفا أنه سيقاتل في المحكمة للدفاع عن اسمه.وتابع: "هل ستكون قبلة سريعة بالتراضي كافية لإخراجي من هنا؟".وزعم روبياليس بأن القبلة كانت "متبادلة وعفوية وتوافقية"، مشددا على أنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادا إلى منصبه.واتهم رئيس الاتحاد الإسباني للكرة وسائل إعلام ومسؤولين "باغتياله اجتماعيا". (سكاي نيوز)