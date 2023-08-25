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رياضة

الحزن يُخيّم على "WWE"... وفاة براي وايت أحد أشهر المصارعين بشكل مفاجىء

Lebanon 24
25-08-2023 | 07:39
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توفي براي وايت، بطل العالم في المصارعة في WWE (مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية)، عن عمر يناهز 36 عامًا. ووصفت عائلة المصارع الشهير وفاته بالمفاجئة، على الرغم من أنه كان يعاني من مشكلة صحية لم يسبق له أن كشف عنها، والتي أدت إلى إبعاده عن حلبة المصارعة منذ شباط الماضي. 
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ولد وايت في بروكسفيل بولاية فلوريدا في 23 أيار 1987، وكان بطل مصارعة الولاية في المدرسة الثانوية وحصل على منحة دراسية لكرة القدم في جامعة تروي. إلا أنه ترك دراسته قبل أن يتخرج ليصبح مصارعًا محترفًا، وكان أول ظهور له في العام 2009. 
وينحدر وايت من عائلة من المصارعين، فجده هو بلاك جاك موليغان أما والده فهو أسطورة المصارعة مايك روتوندا. 
وبحسب ما ذكره موقع Wrestling News مؤخراً، كان وايت على وشك العودة إلى الحلبة. وفي العام الماضي، كسر وايت حاجز الصمت لمناقشة صراعاته المتعلقة بالصحة العقلية، وعلق قائلاً: "لقد فقدت الكثير من الأشياء. لقد فقدت مسيرتي المهنية، وخسرت شخصين كانا قريبين جدًا مني، وضللتُ طريقي". وأضاف: "لقد وصلت إلى نقطة اعتقدت فيها أن كل ما كنت أفعله هنا لا معنى له". 
وفور إعلان الخبر، أعرب عدد كبير من زملائه عن حزنهم، وقال المصارع الشهير تريبل إيتش، "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو WWE، مايك روتوندا، الذي أبلغني بالخبر المأسوي التي يفيد بوفاة عضو ويندهام روتوندا، المعروف أيضًا باسم براي وايت، بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم". وأضاف: "أفكارنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت". من جانبه، قال دواين جونسون، المعروف أيضًا باسم The Rock، إن "قلبه محطم" وأنه كان "يكن دائمًا احترامًا وحبًا هائلين" للمصارع. وأضاف: "إنه شخصية فريدة جدًا ورائعة ونادرة، ومن الصعب تكرارها في عالم مصارعة المحترفين المجنون لدينا".
المصدر: ترجمة لبنان 24
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