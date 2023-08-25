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رياضة

"ليكرز" يُخلد الراحل براينت بتمثال له خارج ملعبه

Lebanon 24
25-08-2023 | 14:00
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أعلن لوس أنجلوس ليكرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أنه سيخلد ذكرى أسطورته الراحل كوبي براينت الذي توفي عام 2020 مع ابنته جيانا في حادث تحطم طوافة بوضع تمثال له خارج ملعبه.

وسيكشف ليكرز النقاب عن تمثال برونزي للراحل براينت في 8 شباط 2024، في ساحة ستار بلازا خارج ملعب "كريبتو.كوم أرينا" قبل المباراة الأولى لليكرز أمام بطل الدوري دنفر ناغتس. (العربية)
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