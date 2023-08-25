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رياضة

"أبها" السعودي يضم إيكامبي من ليون

Lebanon 24
25-08-2023 | 16:00
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عزز نادي أبها السعودي لكرة القدم، صفوفه بالمهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي قادما من ليون الفرنسي في صفقة لمدة عامين تقدر بـ1.5 مليون يورو، يضاف إليها 500 ألف يورو مكافآت. (روسيا اليوم)
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أبها السعودي

إيكامبي

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