ماذا تقرّر بشان مستقبل مبابي؟

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واصل كيليان مبابي إثارة الجدل بشأن مستقبله ورفض عرضا جديدا لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان، وذلك بعد ساعات من تأكيد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي أن فريقه لن يبرم أي صفقات جديدة.وكشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أن مبابي دخل في مناقشات حول تمديد عقده مع باريس سان جيرمان لعام إضافي وهو ما سيسمح للنادي الباريسي في بيعه الصيف المقبل مقابل رسوم جيدة في حال أصر المهاجم على الرحيل.ولكن الصحفي الرياضي رامون ألفاريز، أكد عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، أن مبابي رفض عرضا جديدا لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.