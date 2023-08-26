الأزمة تتواصل.. لاعبو ولاعبات إسبانيا يُهددون: طرد صاحب قبلة المونديال أو لا مباريات!

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على خلفية تقبيله لاعبة على شفتيها من دون رضاها في مونديال السيدات، وقّع لاعبو ولاعبات المنتخب الإسباني لكرة القدم للرجال والنساء بيانا أكدوا فيه أنهم لن يشاركوا في أي مباريات جديدة ما لم تتم إقالة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن 81 لاعبا ولاعبة إسبانية وقعوا على بيان المطالبة بإقالة روبياليس.وجرى إرسال البيان عبر منظمة" Futpro"، التي تتولى الدفاع عن حقوق اللاعبات في الدوري الإسباني.ويطالب البيان بتنحية روبياليس عن منصبه، وتوضح بأن اللاعبات واللاعبين يرفضون المشاركة في مباريات المنتخبات الوطنية ما لم يتم إقصاؤه."القبلة لم تكن برضاي"وفي وقت سابق، أكدت النجمة الإسبانية جني هيرموسو، أن قبلة روبياليس على شفتيها خلال حفل تتويج منتخب بلادها بطلا لمونديال السيدات لم تكن برضاها.وقالت في بيان: "أريد أن أوضح أنني لم أوافق في أي لحظة برضاي على القبلة ولم أسعَ بأي طريقة إلى إثارة الرئيس. لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها".جاءت تصريحات هيرموسو بعد أن رفض لويس روبياليس في وقت سابق الجمعة الاستقالة من منصبه بسبب القبلة التي أثارت غضبا في إسبانيا.استقالة مسؤول في الاتحادواستقال رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافائيل ديل آمو، بعد رفض روبياليس الاستقالة.وقال آمو الذي يشرف على الهيئة المسؤولة عن كرة القدم النسائية في إسبانيا إنه لا يمكن أن يشارك في مشروع لا يؤمن به.(سكاي نيوز)