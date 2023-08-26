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رياضة

عقب "القُبلة المثيرة".. لاعبة المنتخب الاسباني تكشف: هذا ما شعرت به

Lebanon 24
26-08-2023 | 01:41
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أعلنت جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، التي قبلها رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، أمس الجمعة، انها شعرت "بالضعف وكانت ضحية للاعتداء".

وقبّل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس اللاعبة هيرموسو بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات، الأحد الماضي، مما أثار مطالبات باستقالته.
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وقالت اللاعبة في بيان نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة: "شعرت بالضعف وإنني ضحية للاعتداء. ببساطة لم أحظ بالاحترام الواجب".

وأضافت هيرموسو أنها تعرضت لضغوط من الاتحاد المحلي.

وفي بيان سابق صدر اليوم عن اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات، نفت هيرموسو صحة ما قاله روبياليس إن القبلة كانت بالتراضي.

وكتبت: "لا أتسامح مع التشكيك في كلامي بالأخص إذا تم اختراع كلمات لم أقلها".

موقف لاعبات المنتخب الإسباني
وقالت العشرات من لاعبات المنتخب الإسباني للسيدات، في وقت سابق، إنهن لن يخضن أي مباراة مع الفريق حتى تتم إقالة روبياليس من منصبه.

ورفض روبياليس الاستقالة، مما أثار غضب اللاعبات ووزراء في الحكومة انتقدوا تصرفاته ووصفوها بأنها سلوك غير مقبول يسيء للنساء.

ووقعت 56 لاعبة اجمالا، بما في ذلك هيرموسو وجميع لاعبات الفريق الفائز بكأس العالم والمؤلف من 23 لاعبة، على بيان مشترك تم إرساله عبر اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا للمطالبة بإقالة رأس القيادة في الاتحاد المحلي.(سكاي نيوز)

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