بعدما غدر بـ "ريال مدريد".. مبابي يصفع "باريس سان جيرمان" مجدّداً

يستمرّ مسلسل الغموض المُخيّم على مستقبل كيليان مبابي، نجم "باريس سان جيرمان" الفرنسي، مع اقتراب نهاية عقده داخل حديقة الأمراء بنهاية الموسم الحالي من دون التجديد لآخر حتى الآن. ويبقى مصيره عالقاً في الهواء بشأن إمكان انتقاله إلى "ريال مدريد" هذا الصيف، في حين يشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن النجم الفرنسي سينتقل إلى "الملكي" مجاناً الصيف المقبل.

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وسبق لتقارير صحفية القول في وقت سابق، إن "باريس سان جيرمان" يرغب في الاتفاق مع "ريال مدريد" على صفقة انتقال مبابي، والتي تنصّ على بقاء اللاعب في صفوف ناديه عاماً آخر، بشرط تجديد هذا العقد لضمان عدم رحيله مجاناً، مع وضع شرط يضمن له الانضمام إلى "ريال مدريد" عام 2024، لكن شبكة "سكاي سبورتس"، ذكرت في نبأ مفاجئ عكس سير الأحداث طوال الصيف الحالي، أن مبابي يجري محادثات تجديد عقده مع "بي إس جي"، ولن ينضمّ إلى "الريال" مجاناً صيف العام المقبل.

بعد هذا الخبر، بدأ الذعر يدّب في "ريال مدريد"، إذ تسلّل الشعور باليأس إلى داخل النادي الإسباني خوفاً من "غدر" مبابي مرّة أخرى، لكن الصحفي رامون ألفاريز، طمأن عشّاق "الملكي" عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، وقال إن النجم البالغ من العمر 24 عاماً وجّه صفعة أخرى لنادي العاصمة، ورفض عرضاً جديداً لتجديد عقده مع "سان جيرمان".

ورغم تأكيدات كارلو أنشيلوتي مدرّب "الميرنغي" في مؤتمر صحفي الخميس، أنه لا مجال لإبرام صفقات جديدة، إلا أن تطورات أخرى ظهرت الى العلن في قضية صفقة "الحلم"، اذ ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "ملاك باريس في قطر يحترمون ناصر الخليفي رئيس النادي، ويتركون القرار النهائي له". وأضافت أنه "بإمكان الخليفي إقناع مبابي بالتجديد طوال العام الحالي، أو البحث عن عرض "لبيعه".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "شروط رحيل كيليان مبابي واضحة ومحدّدة، والإدارة الباريسية لم تقنع اللاعب حتى الآن بالتجديد، وأن إدارة ريال مدريد، لا تزال تنتظر الضوء الأخضر من مبابي، من أجل التفاوض مع باريس وإنجاز الصفقة".

ونوّهت "ماركا" بأن "هناك موقف مشابه حدث قبل عامين، حيث كان أمام ريال مدريد فرصة لضم كامافينغا من رين مجاناً في صيف 2022، إلا أنه تحرّك لضمّه في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات لصيف 2021".