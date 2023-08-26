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رياضة
قتلى وعدد الجرحى كبير... حدثٌ رياضيّ يتحوّل إلى مأساة ما الذي جرى؟
Lebanon 24
26-08-2023
|
05:09
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أفادت وسائل إعلام محلية بأن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في تدافع في ملعب في مدغشقر، بينما كان مشجعو الرياضة متجمعين لحضور حفل افتتاح دورة ألعاب جزر المحيط الهندي.
وقالت التقارير إن رئيس الوزراء كريستيان نتساي أعلن عن الوفيات، مضيفا أن نحو 80 آخرين أصيبوا، 11 منهم في حالة خطيرة.
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وذكرت التقارير أن رئيس مدغشقر أندري راجولينا كان حاضرا في الحفل الذي أقيم في استاد ماهاماسينا في العاصمة أنتاناناريفو، وطلب من الجمهور الوقوف بضع لحظات صمتا على أرواح القتلى. (روسيا اليوم)
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