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رياضة

مدرب ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة فينيسيوس

Lebanon 24
26-08-2023 | 11:00
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كشف مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم فريقه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور في لقاء سلتا فيغو ومدة غيابه عن الملاعب.

وتلقى ريال مدريد ضربة معنوية قوية خلال المباراة التي أقيمت أمس الجمعة لحساب المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني، بخروج فينيسيوس في الدقيقة 15 حيث بدا أنه يعاني من مشكلة في فخذه وشارك مكانه خوسيلو.
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وعقب المباراة التي انتهت بفوز الريال بهدف دون رد، كشف أنشيلوتي أن فينيسيوس يعاني من إصابة في عضلة الساق، وأكد غياب المهاجم البرازيلي عن مواجهة خيتافي في الجولة الرابعة من الدوري المقررة في الثاني من أيلول المقبل.

وأضاف "يعاني فينيسيوس من بعض الانزعاج العضلي في ساقه. لقد حاول اللعب لكن الأمر كان يضايقه وفضلنا استبداله".

وأكد المدرب الإيطالي إن إصابة فينيسيوس ليست خطيرة، على عكس تلك التي تعرض لها حارس المرمى تيبو كورتوا والمدافع إيدر ميليتاو في وقت سابق من هذا الموسم والتي ستبعدهما عن الملاعب لعدة أشهر، وأعرب عن ثقته في تعافي فينيسيوس في الوقت المناسب للعودة بعد فترة التوقف الدولي.

وقد يغيب اللاعب البالغ من العمر 23 عاما عن بداية مشوار منتخب بلاده البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلعب "راقصو التانغو" ضد بوليفيا والبيرو في 9 و12 أيلول المقبل تواليا. (روسيا اليوم) 
 
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