انطلقت من مرماها إلى مرمى المنافس.. لاعبة عربية تسجل هدفا "مارادونيا" لفريقها

أشعلت لاعبة الهلال السعودي، العراقية شوخان نور الدين، مواقع التواصل الاجتماعي، بإحرازها هدفا خرافيا في شباك الاتحاد ضمن بطولة أندية السيدات لكرة القدم في الأردن، أمس الجمعة.



وجاء الهدف من هجمة مرتدة قادتها شوخان من على مشارف منطقة جزاء فريقها، لتنطلق مسرعة وتراوغ لاعبات الاتحاد واحدة تلو الأخرى، قبل أن تنفرد بحارسة المرمى وتراوغها أيضا لتضع الكرة في الشباك، مسجلة هدفا عالميا.

وأعاد الهدف الذي سجلته النجمة العراقية، إلى الأذهان ما قام به أسطورة كرة القدم الراحل، الأرجنتيني دييغو مارادونا، عندما أحرز هدفه الشهير في شباك المنتخب الإنجليزي في مونديال 1986، بعد أن توغل من منتصف الملعب مراوغا كل من قابله من المدافعين.



وانتهت مواجهة الهلال والاتحاد بفوز الأول بهدفين دون رد. (روسيا اليوم)