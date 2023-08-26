Advertisement

رياضة

بعد فضيحة القبلة.. الفيفا يعلن قراره بشأن روبياليس

Lebanon 24
26-08-2023 | 08:38
A-
A+
Doc-P-1101242-638286613325275245.jpg
Doc-P-1101242-638286613325275245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السبت، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس مؤقتا بسبب قضية تقبيله للاعبة منتخب بلاده التي أثارت ضجة كبيرة.

وكان الفيفا أعلن بدء إجراءات ضد روبياليس بعد واقعة تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو في الفم دون رغبتها خلال مراسم التتويج بكأس العالم للسيدات.
Advertisement

وأثارت الواقعة، أثناء توزيع روبياليس الميداليات الذهبية عقب فوز إسبانيا 1-صفر على إنكلترا في النهائي يوم الأحد الماضي، غضبا شديدا داخل وخارج إسبانيا، وقالت هيرموسو إنها "لا يجب أن تمر دون عقاب".

وذكر الفيفا في بيان "أبلغت لجنة الانضباط لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأنها فتحت إجراءات انضباطية ضده استنادا على الوقائع التي حدثت في نهائي كأس العالم للسيدات".

وأضاف "ربما تتضمن الوقائع خرقا للمادة 13 بميثاق الانضباط للفيفا" والمتعلق "بالسلوك الهجومي" من اللاعبين والمسؤولين.

واعتذر روبياليس، الذي وصف منتقديه بأنهم "حمقى" في البداية، عبر فيديو يوم الاثنين الماضي، لكنه فشل في تخفيف الضجة.

وطالبت يولاندا دياث القائمة بأعمال النائب الثاني لرئيس الوزراء روبياليس بالاستقالة لأنه "هاجم إمرأة دون شك"، بينما طالبت رابطة دوري كرة القدم للسيدات في إسبانيا بإقالته.

وطالبت هيرموسو بإجراءات "رادعة" بحق روبياليس.

وقالت "نحرص على ألا يفلت مرتكبو مثل هذه الأفعال من العقاب، وأن تتخذ إجراءات رادعة لحماية لاعبات كرة القدم من أفعال نعتقد أنها غير مقبولة".

ورفض روبياليس، الجمعة، الاستقالة، وقال إن القبلة كانت "عفوية ومتبادلة ومبهجة وحدثت بالتراضي"، في حين قالت اللاعبة إنها "لم تكن بالتراضي" وإنها شعرت بأنها "تعرضت لاعتداء".

وبعد ذلك هدد الاتحاد الإسباني باتخاذ إجراءات قانونية ضد هيرموسو أو من يتكلم بالنيابة عنها. (الحرة) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-08-26
06:01 | 2023-08-26
05:09 | 2023-08-26
04:30 | 2023-08-26
01:41 | 2023-08-26
00:28 | 2023-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24