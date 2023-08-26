بعد فضيحة القبلة.. الفيفا يعلن قراره بشأن روبياليس

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قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السبت، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس مؤقتا بسبب قضية تقبيله للاعبة منتخب بلاده التي أثارت ضجة كبيرة.وكان الفيفا أعلن بدء إجراءات ضد روبياليس بعد واقعة تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو في الفم دون رغبتها خلال مراسم التتويج بكأس العالم للسيدات.وأثارت الواقعة، أثناء توزيع روبياليس الميداليات الذهبية عقب فوز إسبانيا 1-صفر على إنكلترا في النهائي يوم الأحد الماضي، غضبا شديدا داخل وخارج إسبانيا، وقالت هيرموسو إنها "لا يجب أن تمر دون عقاب".وذكر الفيفا في بيان "أبلغت لجنة الانضباط لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأنها فتحت إجراءات انضباطية ضده استنادا على الوقائع التي حدثت في نهائي كأس العالم للسيدات".وأضاف "ربما تتضمن الوقائع خرقا للمادة 13 بميثاق الانضباط للفيفا" والمتعلق "بالسلوك الهجومي" من اللاعبين والمسؤولين.واعتذر روبياليس، الذي وصف منتقديه بأنهم "حمقى" في البداية، عبر فيديو يوم الاثنين الماضي، لكنه فشل في تخفيف الضجة.وطالبت يولاندا دياث القائمة بأعمال النائب الثاني لرئيس الوزراء روبياليس بالاستقالة لأنه "هاجم إمرأة دون شك"، بينما طالبت رابطة دوري كرة القدم للسيدات في إسبانيا بإقالته.وطالبت هيرموسو بإجراءات "رادعة" بحق روبياليس.وقالت "نحرص على ألا يفلت مرتكبو مثل هذه الأفعال من العقاب، وأن تتخذ إجراءات رادعة لحماية لاعبات كرة القدم من أفعال نعتقد أنها غير مقبولة".ورفض روبياليس، الجمعة، الاستقالة، وقال إن القبلة كانت "عفوية ومتبادلة ومبهجة وحدثت بالتراضي"، في حين قالت اللاعبة إنها "لم تكن بالتراضي" وإنها شعرت بأنها "تعرضت لاعتداء".وبعد ذلك هدد الاتحاد الإسباني باتخاذ إجراءات قانونية ضد هيرموسو أو من يتكلم بالنيابة عنها. (الحرة)