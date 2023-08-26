الدوري الإنكليزي يسجل رقماً قياسياً في "الميركاتو"

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كشف تحليل نشرته مجموعة ديلويت المعنية بصناعة الرياضة، أن أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أنفقت 1.95 مليار جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) للتعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية وهو مبلغ قياسي، وأن حجم النفقات قد تتجاوز ملياري جنيه.وحطمت فترة الانتقالات الصيفية، التي بدأت في 14 حزيران الماضي، الرقم القياسي المسجل العام الماضي (1.92 مليار جنيه) وذلك قبل أسبوع على نهايتها مطلع الشهر المقبل.وتخطت صفقتان حاجز 100 مليون جنيه إسترليني بانتقال لاعبي الوسط موزيس كايسيدو إلى تشيلسي وديكلان رايس إلى آرسنال، ولم تتخط أي صفقة هذا الحاجز الصيف الماضي.وأنفق تشيلسي، الذي تعاقد مع تسعة لاعبين حتى الآن، أكثر من مليار دولار للتعاقد مع لاعبين منذ انتقلت ملكيته إلى تود بولي وكليرليك كابيتال في أيار 2022.وذكرت تقارير إخبارية أن حامل اللقب مانشستر سيتي دفع 55 مليون جنيه للتعاقد مع الجناح جيريمي دوكو الأسبوع الماضي بعدما تعاقد مع المدافع الكرواتي يوسكو غفارديول مقابل 90 مليون يورو (97 مليون دولار) ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش مقابل 25 مليون جنيه.وأنفق مانشستر يونايتد 72 مليون جنيه للتعاقد مع المهاجم راسموس يولوند فيما تعاقد آرسنال وصيف بطل النسخة الماضية مع كاي هافرتز مقابل 65 مليون جنيه.وضم نيوكاسل، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، لاعب الوسط ساندرو تونالي مقابل 55 مليون جنيه والجناح هارفي بارنز مقابل 38 مليون جنيه.