30
o
بيروت
32
o
طرابلس
26
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قائمة منتخب مصر... "الأهلي" يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين
Lebanon 24
26-08-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه نادي الأهلي خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم طالب فيه إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب المصري في الفترة من 4 الى 12 ايلول المقبل.
ويتخلل المعسكر مباراة ضد إثيوبيا في الثامن منه في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم التي تستضيفها ساحل العاج كانون الثاني 2024 ، وأخرى ودية مع المنتخب التونسي وديا في 12 منه.
Advertisement
ويتطلع الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للحفاظ على لاعبيه الدوليين من أجل خوض السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الاتحاد، والذى تحدد لها 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية.
وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا اليوم السبت جاء فيه "نظرا لضمان المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات الأمم الإفريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي، كما أن المباراة التالية للمنتخب أمام تونس يوم 12 منه هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي، نظرا لحاجة الفريق الشديدة إلى جميع عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة كاس السوبر الإفريقية.
جاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الإفريقي.
وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قد حدد الثلاثاء المقبل لإعلان قائمة الفراعنة النهائية استعدادا لمعسكر فريقه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المطار أغلق... دولةٌ من دون كهرباء منذ الأمس
Lebanon 24
المطار أغلق... دولةٌ من دون كهرباء منذ الأمس
05:36 | 2023-08-26
26/08/2023 05:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيّام.. إليكم ما سيشهده الإنترنت في لبنان
Lebanon 24
بعد أيّام.. إليكم ما سيشهده الإنترنت في لبنان
12:14 | 2023-08-26
26/08/2023 12:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر من بيروت قبل 44 عاماً.. شاهدوا ما جرى في "الرملة البيضا"!
Lebanon 24
فيديو نادر من بيروت قبل 44 عاماً.. شاهدوا ما جرى في "الرملة البيضا"!
14:25 | 2023-08-26
26/08/2023 02:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظةٌ مأسوية لشاب مشنوق في زحلة.. عُلِّق بـ"حبلٍ" على الطريق!
Lebanon 24
لحظةٌ مأسوية لشاب مشنوق في زحلة.. عُلِّق بـ"حبلٍ" على الطريق!
12:36 | 2023-08-26
26/08/2023 12:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُحزنة.. طبيبة لبنانية شابّة تخسرُ حياتها في سريلانكا (صورة)
Lebanon 24
حادثة مُحزنة.. طبيبة لبنانية شابّة تخسرُ حياتها في سريلانكا (صورة)
13:45 | 2023-08-26
26/08/2023 01:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2023-08-27
رشقوه بالمياه.. هكذا رحّب لاعبو "الهلال" بالنجم نيمار (فيديو)
02:00 | 2023-08-27
صورٌ جديدة عن فضيحة "القبلة" في إسبانيا.. شاهدوا ماذا تضمّنت
16:00 | 2023-08-26
بعد إيقافه بسبب قبلة... رئيس الاتحاد الإسباني سيدافع عن نفسه
14:01 | 2023-08-26
الدوري الإنكليزي يسجل رقماً قياسياً في "الميركاتو"
11:25 | 2023-08-26
"الجوهرة" فيغا ينضمّ رسمياً إلى الدوري السعودي
11:00 | 2023-08-26
مدرب ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة فينيسيوس
فيديو
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
27/08/2023 12:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
01:24 | 2023-08-27
27/08/2023 12:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
27/08/2023 12:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24